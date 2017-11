Buien, onweer en hagel: KNMI waarschuwt voor een onstuimige zondag

DE BILT - Het KNMI waarschuwt voor een onstuimige zondagmiddag met buien, onweer en hagel. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven.

De buien trekken vanaf de Noordzee zuidoostwaarts over het land. In het westen kunnen windstoten van 75 tot 80 kilometer per uur voorkomen. In de namiddag nemen de buien verder landinwaarts in activiteit af.



Gevoelstemperatuur drie graden

De maximumtemperatuur bedraagtĀ deze zondag negen graden, maar de wind zorgt ervoor dat het aanvoelt alsof het drie graden is.