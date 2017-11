Pyeongchang geen eindpunt voor Cheryl Maas : 'Ik wil zeker doorgaan tot de volgende Winterspelen."

MILAAN - Ze is inmiddels 33, maar Cheryl Maas piekert nog niet over stoppen met topsport. De Udense snowboardster heeft op dit moment de blik gericht op het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, maar ze wil zeker nog doorgaan tot de volgende Winterspelen.

"Ik voel me goed en sterk", legt Maas uit. "Ik heb goede hulp om me heen en daardoor voel ik me beter dan andere jaren."



Verrassend zesde

Maas heeft een 'heel druk programma' tot de Spelen in Pyeongchang die begin 2018 op het programma staan. Dit weekend nam ze deel aan een Big Airwedstrijd in het Italiaanse Milaan. Daar werd ze verrassend zesde. "Ik had eerlijk gezegd niet verwacht in de finale te staan tijdens deze eerste wedstrijd", vertelt de Udense snowboardster. "Tijdens de zomer herstelde ik van een nekblessure en vorig week liep ik nog een breukje op in mijn ribben. Daar had ik veel last van."



Daarom was ze de wedstrijd rustig begonnen. "Ik had weinig getraind op deze baan, ben maar twee keer van deze schans gesprongen. Maar dat was genoeg voor me. Ik heb niet te gek gedaan, gewoon gedaan wat ik moest doen."Dat is het voordeel van de ervaring waar ze na al die jaren over beschikt. Maar tijdens de Spelen in Zuid-Korea kan ze niet alleen op haar routine leunen. "In de zomer heb ik niet getraind, geen nieuwe trucs geleerd. Dat zal ik zo snel mogelijk moeten doen", beseft de Udense snowboardster. "Maar wel heelhuids blijven. Dat is lastig genoeg , haha."