Frauderende mestbedrijven: Milieufederatie wil helft minder vee

SON - Ook de Brabantse Milieufederatie reageert geschokt op de omvang van de mestfraude zoals NRC die dit weekeinde aan het licht bracht. Daaruit bleek dat bijna twee op de drie mestbedrijven in Oost-Brabant en Noord-Limburg verdacht, beboet of veroordeeld voor fraude zijn.

Lees ook: ‘Omvang mestfraude is enorm, controle faalt’

"De boer, de transporteur, de mestfabriek, de laboratoria. Het is georganiseerde criminaliteit, het is milieumaffia,” zo zegt directeur Selçuk Akinci in de Omroep Brabant-talkshow KRAAK.

Boeren-voorman Hans Huijbers van de ZLTO nam al afstand van de fraudeurs. "Dit kan niet en dit accepteren we niet”, zei Huijbers. Maar Akinci vermoedt dat de boerenorganisatie er al lang van wist. "Ik vraag me af of Huijbers wel echt zo geschrokken is. Ik ga er vanuit dat hij weet wat er speelt bij zijn achterban.”

Minister Carola Schouten van Landbouw heeft de betrokken branche-organisaties op het matje geroepen. Ze worden meteen na het weekeinde op haar ministerie verwacht.

Lees ook: ‘Frauderende mestbedrijven: minister Schouten furieus, ‘snel tekst en uitleg’



Minder vee

In KRAAK. wijst Akinci op de gevaren van de mestfraude. Slecht voor de natuur en dus voor de mens. Zo heeft Brabant Water al ondiepe drinkwaterbronnen moeten sluiten omdat ze niet meer bruikbaar waren door de hoeveelheid meststoffen.

Akinci ziet maar één oplossing voor het probleem; er moet minder vee komen. "De helft lijkt me een goed begin”, zegt hij. "We hebben in Nederland te veel dieren. Van Europa krijgen we al extra ruimte om meer mest te produceren dan het land aan kan, maar zelfs daarmee komen we in de problemen. Dit systeem is niet houdbaar.”