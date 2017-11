Darter Berry van Peer in tranen op podium Grand Slam of Darts

WOLVERHAMPTON - Berry van Peer heeft zondag op een treurige wijze afscheid moeten nemen van het Grand Slam of Darts. De darter uit Sprundel had heel veel last van darteritus en stond met tranen in zijn ogen op het podium.

Van Peer had zaterdag ook al last van de mentale stress die ervoor zorgt dat een speler zijn darts niet op tijd loslaat, of zelfs helemaal niet.



Won Van Peer zaterdag nog van Whilock, Gary Anderson bleek zondag van een ander kaliber. De Schot ging keurig om met de strubbelingen van Van Peer en won gedecideerd met 5-1.