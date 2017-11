Helmond sport bestaat 50 jaar en viert het met wedstrijd met het Gouden Team

HELMOND - De voetbalschoenen lagen gelukkig nog ergens onder in de kast. Een aantal oud-spelers van Helmond Sport mocht weer eens het veld op. De club bestaat 50 jaar en dat werd gevierd met een bijzondere wedstrijd met de mannen van vroeger.

“Ik heb nog nooit op de bank gezeten.” vertelt oud-speler Lambert Kreekels. Hij is zondag de coach. “We spelen 4-4-2, zonder echte aanvallers. Ik denk dat er zo al een paar af moeten omdat ze het niet volhouden,” grapt hij.



Vrijwillger

“Het is leuk om ze allemaal weer te zien,” vertelt Frits van der Donk. Hij is al 50 jaar vrijwilliger en hij kent alle mannen op het veld. “Sommige komen hier nog wel bij de club, maar anderen zie je nooit meer.”



Van der Donk werd samen met collega-vrijwilliger Jan van der Heijden in het zonnetje gezet. Ze kregen de zilveren erepenning van de KNVB voor hun verdiensten. Beide begonnen 50 jaar geleden al met het controleren van kaartjes bij de club en beide zijn nog steeds actief bij de club.



Gouden team

Het Gouden Team deed het zondag niet slecht. Althans, ze werden niet van de mat geveegd door andere oud-spelers van Helmond. Uiteindelijk verloren ze de wedstrijd wel met 3-6.