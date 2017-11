Opnieuw voetganger ernstig gewond door aanrijding op zebrapad, politie zoekt getuigen

GEERTRUIDENBERG - Een voetganger is zondagavond op het zebrapad aan de stationsweg in Geertruidenberg geschept door een auto en tientallen meters verderop neergekomen. De man is gereanimeerd en vervolgens onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto is aangehouden door de politie. De politie zoekt getuigen van de aanrijding. Volgens een woordvoerder van de politie wordt er gevreesd voor het leven van het slachtoffer. Het gaat om een oudere man.



Er landde een traumahelikopter. De stationsweg werd afgesloten vanwege het ongeluk. Het is onduidelijk hoe het kan dat de bestuurder de voetganger over het hoofd heeft gezien. Dat wordt door de politie onderzocht.Eind oktober werd er ook een voetganger aangereden op een zebrapad in Breda. De man raakte zwaargewond en vecht nog steeds voor zijn leven.