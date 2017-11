Buurt geschrokken van alle brokstukken na dronken dollemansrit

WAALWIJK - "Als hier mensen hadden gelopen.. Nou dan had ik het leed niet kunnen over zien." Wil Muskens staat in zijn voortuin aan de Looijerij in Waalwijk de schade in zich op te nemen. Een dronken man en vrouw reden gisteren als een dolle door zijn buurt. Ze lieten een spoor van vernieling achter.

De brokstukken liggen verspreid over drie straten: op een heggetje aan de Looierij ligt een stuk bumper, verderop in de Touwerij liggen glasscherven en zijn een paar bosjes platgereden. Een straat verder, aan de Putstraat, staan twee beschadigde auto's.



Wil Muskens probeert na te gaan hoe de auto zijn tuin heeft doorkruist. "Volgens mij heeft hij achteruit, de tuin in, het boompje omgereden. En daarna heeft hij bij de buren twee plantenbakken kapot gereden.”



Jan Span hoorde de auto zijn straat inrijden. “Ik zat binnen en ik hoorde een hoop gerammel en geruis.” Geschrokken keek hij uit het raam. Er reed een auto over de stoep. “Hij reed door de tuintjes heen en schampte wat bloembakken. Heel zijn wielen lagen er onderuit.”De auto knalde tientallen meters verderop tegen een stenen bloembak. Volgens een buurtbewoonster zat er op dat moment een vrouw achter het stuur. “De band lag er toen al af. Ze reed met heel veel moeite van het blok beton af en ging op de velgen verder.”De auto was vlak daarvoor weggevlucht uit de Putstraat. Daar was hij frontaal op een andere auto gebotst. De zwaar beschadigde auto stopte uiteindelijk, na twee rondjes, aan de Touwerij.De twee dronken inzittenden, een 23-jarige Tilburger en een 29-jarige Poolse vrouw, werden daar aangehouden door de politie. De buurt denkt dat de twee elkaar onderweg hebben afgewisseld.De bewoners zijn flink geschrokken. "Het is heel absurd dat je dat meemaakt", vertelt Wil Muskens. "Kijk dit is allemaal te repareren. Maar als hier mensen hadden gelopen.. Nou dan had ik het leed niet kunnen over zien denk ik."

De politie is nog op zoek naar meer getuigen van de dollemansrit.