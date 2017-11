Overvallers weggejaagd door moeder van eigenaar cafetaria Eindhoven

EINDHOVEN - Een cafetaria aan de Verhulststraat in Eindhoven is zondagavond rond acht uur overvallen. De 60-jarige moeder van de eigenaar pakte een van de daders beet, waarna die op de vlucht sloeg. Er zijn geen wapens gebruikt en er is niks buitgemaakt, verklaart de eigenaar van de cafetaria aan Omroep Brabant.

Volgens de eigenaar probeerden twee jongens de cafetaria te overvallen. Eén van de jongens ging naar binnen, en eentje bleef buiten met zijn scooter de wacht houden.



Erger voorkomen

De 60-jarige moeder van de eigenaar was op het moment van de overval aan het werk in de cafetaria en wist erger te voorkomen, door de jongen bij zijn jas vast te pakken. Ze weigerde de kassa af te staan aan de overvaller. De overvaller ging er daarom zonder buit vandoor.