Wonen in een loft in een oud fabrieksgebouw? Dat kan het beste in Eindhoven

EINDHOVEN - Eindhoven is koploper in het veranderen van bestaande gebouwen, voornamelijk kantoorpanden, in woningen. Nergens in Nederland worden zoveel oude panden omgetoverd tot huizen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Eindhoven kreeg er vorig jaar 800 woningen bij door bestaande panden te verbouwen. Ter vergelijking: in Amsterdam waren dat er 600.



Brabant

Niet alleen Eindhoven, maar heel Brabant is goed in het recyclen van oude kantoren. Provinciebreed werden er 1745 woningen in 2016 bijgebouwd. Brabant verslaat daarmee alle andere provincies in Nederland.



Een van de bekendste voorbeelden van het transformeren van kantoorpanden is het gebouw van Philips Lighting aan de Mathildelaan in Eindhoven. Daar zijn appartementen en lofts gekomen op de plek waar vroeger het Philipspersoneel werkte.



Provincie

De Provincie heeft vorige week in de begroting nog een miljoen euro uitgetrokken voor plannen om oude gebouwen om te bouwen tot woningen. De provincie wil dat lege kloosters, kantoren en fabrieken worden omgebouwd tot huizen in plaats van dat er nieuwbouwwijken worden neergezet in het buitengebied.