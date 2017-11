Drie gewonden bij frontale botsing in Tilburg

TILBURG - Twee mannen en een vrouw zijn zondagavond gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee auto's. Dat gebeurde op de Joke Smitweg op industrieterrein Katsbogten in Tilburg .

Een van de twee auto's vloog uit de bocht, ramde een verkeersbord en kwam op de verkeerde weghelft terecht. Daar kwam net een andere auto aan. De twee raakten in botsing.



Ambulance

Alledrie de inzittenden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de verwondingen is niets bekend. De Joke Smitweg is afgesloten in verband met onderzoek van de politie