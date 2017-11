Openbaar Ministerie denkt dat er tien tot twintig criminele bendes zijn in mestsector

EINDHOVEN - Er wordt door het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar tussen de tien en twintig criminele bendes die zich met mestfraude bezig houden. Dat schrijft NRC in het vervolg van hun journalistieke onderzoek naar mestfraude in Brabant en Limburg.

Zaterdag onthulde NRC dat tweederde van onderzochte mesttransporteurs en -verwerkers beboet, verdacht of veroordeeld is.



Het OM onderzoekt niet alleen tien tot twintig criminele organisaties in de mest. Er lopen ook nog 130 strafrechterlijke onderzoeken naar overtredingen van de meststoffen wet, volgens NRC.



Minister

Minister Carola Schouten (Landbouw) reageerde eerder al furieus op het bericht in NRC Handelsblad. Schouten zegt in een reactie: “Dit maakt mij echt boos. Dit is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de sector zelf. Ik wil na het weekend direct om tafel met de betrokken brancheorganisaties. En ik verwacht van hen tekst en uitleg te krijgen.”

Ook de Brabantse Milieufederatie reageert geschokt op de omvang van de mestfraude. "De boer, de transporteur, de mestfabriek, de laboratoria. Het is georganiseerde criminaliteit, het is milieumaffia,” zo reageerde directeur Selçuk Akinci van de BMF zondag in de Omroep Brabant-talkshow KRAAK.



Minder vee

Akinci ziet maar één oplossing voor het probleem; er moet minder vee komen. "De helft lijkt me een goed begin”, zegt hij. "We hebben in Nederland te veel dieren. Van Europa krijgen we al extra ruimte om meer mest te produceren dan het land aan kan, maar zelfs daarmee komen we in de problemen. Dit systeem is niet houdbaar.”