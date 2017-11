Politie zoekt dader overval McDonalds Breda

BREDA - De politie is op zoek naar een man die de McDonalds aan de Veldsteen in Breda heeft overvallen. Dat gebeurde rond tien uur zondagavond. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij de overval.

De overvaller is er te voet vandoor gegaan met een Albert Heijntas in zijn hand. De politie hoopt dat getuigen iets gezien hebben. Het is niet duidelijk of de overvaller iets buit heeft gemaakt.