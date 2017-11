Stadsbus Tilburg gaat in vlammen op

Van de bus is weinig over. (Foto: Toby de Kort)

TILBURG - Een Arriva-stadsbus is in de nacht van zondag op maandag in vlammen opgegaan op een parkeerplaats aan de Leijweg in Tilburg. Een beveiliger van Elisabeth Ziekenhuis ontdekte de brand rond middernacht.

De gewaarschuwde brandweer kon niet voorkomen dat de bus verloren ging.



Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een brand Arriva treft. Half september brandden vijf stadsbussen uit op een terrein aan de Fatimastraat en eind september brak er brand uit in een kantoor.