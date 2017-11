Auto tegen boom in Deurne, bestuurder met spoed naar ziekenhuis

DEURNE - Op de N270 in Deurne is een auto in de nacht van zondag op maandag van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. De bestuurder is met spoed naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond halfvier. Er was geen ander verkeer bij betrokken.



Bevrijd

De automobilist moest door de brandweer uit het wrak bevrijd worden. Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumaheli opgeroepen. De trauma-arts ging met het slachtoffer mee in de ambulance.



De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Vanwege dit onderzoek werd de weg in beide richtingen afgesloten.