Auto Uden brandt uit, gasflessen op tijd weggehaald

De auto stond tussen een huis en schuur in. (Foto: AS Media)

UDEN - Aan de Trompetstraat in Uden is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. De auto stond tussen een huis en een schuur in, maar het vuur sloeg niet over.

In de schuur stonden gasflessen. Die hebben buurtbewoners snel weggehaald.



Scooter

Het vuur werd rond één uur ontdekt.



Een getuige zag rond kwart over drie een verdachte op een scooter door de buurt rijden. De politie vraagt andere mensen, die deze scooterrijder ook hebben gezien, zich te melden.