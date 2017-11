Monsterfile op A16: stel reis vanuit Brabant naar Rotterdam uit

BREDA - Het is maandagochtend een chaos op de snelwegen A16, A27 en A29 vanuit Brabant richting de Randstad. Door een ongeluk op de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam staat er tussen Breda en Rotterdam een monsterfile. Die was rond halfnegen opgelopen tot maar liefst 26 kilometer. Tussen Willemstad en Rotterdam staat het over negentien kilometer vast.

Rijkswaterstaat verwacht dat de verkeersproblemen nog tot het middaguur aanghouden en adviseert automobilisten hun reis naar Rotterdam nog even uit te stellen. Omrijden heeft weinig zin omdat het op alle belangrijke snelwegen vast staat.



Bij het ongeluk op de A16 reed een vrachtwagen op een andere vrachtwagen die met pech aan de kant stond.Een van de chauffeurs kwam volgens de politie knel te zitten. Hij is bevrijd en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval waren volgens de ANWB ook negen auto's betrokken.