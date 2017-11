Politie zoekt getuigen van ongeluk op zebrapad in Geetruidenberg

GEERTRUIDENBERG - De politie heeft nog veel vragen over het ongeluk zondagavond op een zebrapad in Geertruidenberg waarbij een 77-jarige voetganger overleed. De 22-jarige automobilist uit Raamsdonksveer is aangehouden en wordt in de loop van maandag verhoord.

"We hebben veel vragen en weinig antwoorden. We weten nog niet precies wat er is gebeurd", zegt politiewoordvoerder Eric Passchier. "Daarom zijn we ook op zoek naar mensen die rond de aanrijding iets hebben gezien."



Zwaargewond

Het slachtoffer werd zondagavond aangereden op het zebrapad aan de Stationsweg. De voetganger kwam na de botsing tientallen meters verderop neer. De man is gereanimeerd en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen.



Eind oktober werd in Breda ook een voetganger aangereden op een zebrapad. De man raakte zwaargewond en vecht nog steeds voor zijn leven. De automobilist die na het ongeluk ervandoor ging, is nog altijd niet gevonden.