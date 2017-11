Man (75) uit Tilburg opgepakt in Nepal in groot onderzoek naar kindersekstoerisme

TILBURG - De 75-jarige Henk K. uit Tilburg is in Nepal gearresteerd omdat hij verdacht wordt van pedofilie. De politie in Nepal kwam de man op het spoor dankzij kinderrechtenorganisatie Terres des Hommes. In deze zaak is niet alleen Henk K. opgepakt, maar ook een 46-jarige man uit Zuid-Holland.

Dankzij een speciaal cyberspaceproject van Terres des Hommes zijn zeker 350 Nederlandse kindersekstoeristen in beeld gekomen. De organisatie houdt online het gedrag van deze groep in de gaten, zo schrijft De Telegraaf.

Volgens onderzoeker Gideon van Aartsen van Terres des Hommes 'hebben kindersekstoeristen via social media vaak allerlei vriendschappen in landen waar sekstoerisme een probleem is'. Zo zijn bij Henk K. de meeste van zijn 128 Facebookvrienden tienerjongens uit Nepal.



Reisgegevens

De kinderrechtenorganisatie werkt sinds enige tijd samen met verschillende luchtvaartmaatschappijen. Zo kwamen ze achter de reisgegevens van Henk K. De bejaarde Tilburger zou volgens Terres de Hommes al tientallen jaren naar Nepal reizen en daar een eigen huis hebben.