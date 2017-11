Winter Efteling geopend met fonkelnieuw IJspaleis

EFTELING - De eerste sneeuwvlokjes zijn er al gevallen, de vuurkorven verwarmen de koude kinderhandjes en de schaatsbaan is weer geopend. Maandag is in de Efteling in Kaatsheuvel het nieuwe winterseizoen van start gegaan. Dit jaar is het IJspaleis in een nieuw jasje gestoken.

Elf weken lang zijn er speciale winterattracties in het sprookjespark. Deze Winter Efteling schaatsen bezoekers op een bevroren paleisvijver van de Sneeuwprinses en de Vuurprins. In het IJspaleis is naast een schaatsbaan ook een speelplein vol springplezier ingericht. De Sneeuwprinses en de Vuurprins brengen met hun arrenslee dagelijks een muzikaal bezoek aan de Vreugdevuren in het park.



Besneeuwde dennenbomen

In de winterwereld vol twinkelende lichtjes, vreugdevuren en besneeuwde dennenbomen kan er zo'n vierhonderd meter gelanglauft worden. Het Sprookjesbos hult zich tot en met 31 januari in winterse sferen. Daar is ook een wintervoorstelling van de parkshow Sprookjesboom te zien.



Alle attracties, behalve de waterattracties, zijn de hele winter open. Ook dit jaar wordt op 31 december het oud & nieuw-feest in de Winter Efteling gevierd. Dat gebeurt met live-optredens en vuurwerk.