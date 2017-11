Het is Nationale Meewerkweek en daarom poetst manager Mark een dagje mee

EINDHOVEN - Schoonmaker Theo Janssen durft best streng te zijn tegen zijn baas, Mark Helsen van schoonmaakbedrijf CSU. Als Mark bij het schoonmaken van het toilet het vieze doekje op de verkeerde plek terug in het schoonmaakkarretje legt, krijgt hij de wind van voren. "Moet ook kunnen," zegt Theo. "Je moet alles kunnen zeggen, want dan krijgt een leidinggevende pas goed een idee van hoe je werkt."

Normaal gesproken zit Mark op het kantoor van schoonmaakbedrijf CSU in Eindhoven. Maandag poetst hij in het kader van de Nationale Meewerkweek een dagdeel mee. In de koffieruimte van zorgcentrum Archipel in Eindhoven moeten de tafeltjes snel schoon worden gemaakt, net als de toiletten. Mark heeft speciaal voor de gelegenheid een polo over zijn hagelwitte overhemd getrokken.



De Nationale Meewerkweek is een initiatief van CSU uit Uden en volgens Mark doen 'redelijk veel' bedrijven aan mee. Managers werken mee op de werkvloer om zo beter inzicht te krijgen in de werkprocessen en om hun medewerkers beter te leren kennen. "We stimuleren onze opdrachtgevers om ook mee te doen, die vinden dat ook heel leuk."Mark doet zelf al jaren mee. "Het is erg leerzaam. Je leert je mensen anders en beter kennen. Meer persoonlijker." Mark bewijst al veel verstand van zaken te hebben. Zo vouwt hij de schoonmaakdoek netjes meerdere keren op. "Dan kun je meer kanten gebruiken en doe je langer met je doek." Schoonmaker Theo knikt goedkeurend.Mark zoekt ook advies van zijn schoonmakers tijdens het meepoetsen. "We hebben een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Daaruit bleek dat mensen wel eens materialen niet of niet op tijd hebben. Ik wil graag weten hoe dat komt."Volgens Mark is schoonmaken moeilijker dan veel mensen denken. "Het is zwaar werk en je moet goed nadenken over zaken als houding en gedrag." Theo is daar een goed voorbeeld van. Hij heeft zelf een apparaat gemaakt waarmee hij plinten handig kan schoonmaken zonder te bukken. "Geweldig idee", vindt Mark. "Misschien wordt het apparaat wel nagemaakt en gaat iedereen hem gebruiken."De tekst gaat door onder de video.Nerveus dat zijn baas een ochtend mee komt werken is Theo niet. "Maar het is natuurlijk wel apart, dat je leidinggevende zo meewerkt."Dan pakt Theo een tandenborstel uit zijn karretje. Mark mag hem gaan gebruiken in de toiletruimte. "Eigenlijk is dat niet de bedoeling", zegt Mark. "Onze materialen zijn eigenlijk professioneel genoeg om alles schoon te kunnen maken."Toch zweert Theo bij de tandenborstel. "Hij is echt handig voor kleine hoekjes en maakt dan beter schoon dan een doekje. Misschien moet er iets gemaakt worden dat lijkt op een tandenborstel." Weer een idee waarmee Mark terug kan naar zijn kantoor.