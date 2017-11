Man (25) overleden die in Deurne tegen boom reed

DEURNE - De man die zondagnacht met zijn auto tegen een boom in Deurne reed, is in het ziekenhuis van Nijmegen overleden. Dat maakte de politie zojuist bekend.

De 25-jarige bestuurder uit Venray reed op de N270 in Deurne tegen een boom. Hij werd maandagochtend zwaargewond naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht maar de hulp kwam voor hem te laat. De man overleed aan zijn verwondingen.



Bestuurder eindigde tegen boom

Zo rond halfvier raakte de bestuurder in een bocht van de weg. Tegen een boom aan de zijkant van de Helmondsingel kwam hij tot stilstand. De automobilist moest door de brandweer uit het autowrak worden bevrijd. De man uit Venlo werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.



Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk.