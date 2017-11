Tankwagen implodeert in Roosendaal: enorme knal op bedrijventerrein

ROOSENDAAL - Een tankwagen is maandag rond het middaguur geïmplodeerd bij het bedrijf Bostik Nederland in Roosendaal. Dat ging gepaard met een enorme knal. De tank was zo goed als leeggepompt.

De metalen wanden van de tank scheurden door de enorme kracht. Van de tankwagen bleef niet meer dan wat verwrongen staal over. Hoe de tank heeft kunnen imploderen is niet bekend.



Pijn aan de oren

Door de knal hadden een aantal medewerkers last van hun oren. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer is ter plaatse geweest, maar hoefde niets te blussen.