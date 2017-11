DAF steekt 100 miljoen euro in nieuwe lakstraat in fabriek Westerlo

EINDHOVEN - DAF Trucks in Eindhoven heeft voor 100 miljoen euro op het terrein van haar Belgische fabriek in Westerlo een volledig nieuwe lakstraat voor vrachtwagencabines laten bouwen. De investering is volgens het bedrijf nodig om een productiegroei bij te houden. De lakstraat wordt maandagmiddag geopend door de Belgische vice-premier Kris Peeters.

De cabinelakstraat is de meest moderne en meest milieuvriendelijke in zijn soort ter wereld.



Robots

DAF noemt het zelfs een voorbeeld van een ‘fabriek van de toekomst', omdat gebruik wordt gemaakt van de meest geavanceerde lakrobots en omdat het volgens het bedrijf voorop loopt in milieuzorg.



Bij DAF in Westelo werken meer dan 2300 mensen. In deze fabriek worden ook de assen van de DAF-trucks gemaakt, die daarna naar Eindhoven worden vervoerd waar ze tot vrachtwagens worden afgebouwd.