Auto botst op bestelbusje en tolt tegen vrachtwagen op A2 bij Eindhoven

EINDHOVEN - Op de A2 bij Eindhoven is maandagmiddag een auto tegen een bestelbusje en een vrachtwagen gereden. De snelweg was daardoor enige tijd dicht.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over twaalf. De auto reed in eerst instantie achterop het bestelbusje. Door de klap tolde de auto over de A2. Al tollend botste de auto tegen een vrachtwagen, die daardoor een klapband kreeg.



De hulpdiensten rukten direct met groot materieel uit. Beide rijstroken werden afgesloten en het verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Het ongeluk zorgde voor een kilometerslange file.



Weg weer vrijgegeven

De weg werd rond een uur vrijgegeven. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet precies duidelijk. Voor zover bekend raakte niemand bij de botsing gewond.