We moeten met zijn allen minder vaak en minder ver vliegen om milieu te redden

BREDA - Toerisme en luchtvaart maken de doelen van het Parijse milieuakkoord onhaalbaar. Dat blijkt uit het proefschrift van Paul Peeters, lector aan de NHTV in Breda. Zo blijkt dat zelfs met strenge maatregelen het onmogelijk is te voldoen aan de nieuwe eisen. "We gaan aankomende jaren negen keer meer vliegen, maar moeten tien keer zo zuinig zijn."

Oorzaak is het stijgen van de CO2-uitstoot door de luchtvaart. In het jaar 2100 vliegt de wereldbevolking negen keer zoveel kilometers als in 2015. Ook verdubbelt de gemiddelde reisafstand van alle (toeristische) vliegreizen. Toeristen zijn nu nog voor vijf procent verantwoordelijk voor alle CO2-uitstoot. Peeters verwacht dat dit gaat toenemen.



Gevolgen

"We mogen in 2070 even veel uitstoten als nu in 2017 in de luchtvaart", legt Paul Peeters uit. Alleen al door de toename van het vliegverkeer is het onmogelijk de doelen van het Parijse milieuakkoord te halen. "Als het aantal vluchten hetzelfde blijft of toeneemt, dan kunnen we alle andere dingen wat ook zorgt voor CO2-uitstoot niet meer doen." Zo'n beetje alles zorgt voor CO2-uitstoot. Denk aan onder meer aan de vleessector en fabrieken.



Ook voor Eindhoven Airport zal dit gevolgen gaan hebben. In 2020 moet er een nieuwe milieuvergunning worden afgegeven voor het vliegveld. Ook hier is de verwachting dat het vliegverkeer en dus de uitstoot van CO2 zal toenemen. In 2015 werd de vergunning zonder al te veel protest afgegeven. In 2020 zal dit waarschijnlijk anders gaan.

Extra belasting

In het proefschrift van Peeters staat ook beschreven dat de aangekondigde maatregelen van de ICAO (International Civil Aviation Organisation) nauwelijks effect gaan hebben. De organisatie is verantwoordelijk voor het verminderen van de uitstoot door de internationale luchtvaart. Zelfs als er tweehonderd procent belasting wordt geheven op vliegtickets, technologische verbeteringen worden doorgevoerd of subsidie op duurzame brandstoffen wordt geheven, verandert er nog steeds niets. "Het verbaast me dat hele sterke prijsprikkels niet veel helpen. "Het doet wel wat, maar veel te weinig."

Volgens Peeters is het beperken van het vliegverkeer en de lengte van de reisafstanden verminderen een van de oplossingen. Het overlaten van het klimaatbeleid aan de internationale luchtvaart is volgens de onderzoeker bijna een garantie voor het mislukken ervan.



Probleempje

"De luchtvaartindustrie zit niet echt te wachten op groei beperkende mededelingen", vertelt Peeters. "Maar dat gold jaren geleden ook voor de visserij en vleessector." En dan is er natuurlijk nog het klimaatakkoord waar we ons aan moeten gaan houden. "Als er een noodzaak is, moet je iets. Klimaatverandering is namelijk niet zo maar een probleempje."