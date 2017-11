Darteritus of niet: moeder van Berry van Peer trots op jonge darter

SPRUNDEL - Berry van Peer staat deze dagen op een groot podium tijdens de Grand Slam of Darts. De darter uit Sprundel won al van Simon Whitlock, terwijl hij verloor van Gary Anderson. Van Peer is echter vooral in het nieuws omdat hij last heeft van darteritus. Moeder Jeanne van Peer kijkt vanuit de zaal toe, zonder dat ze echt iets voor haar zoon kan betekenen.

"In de zaal zien we hem vooral op het grote scherm. We zitten er niet bovenop en spreken hem pas als alle emoties gezakt zijn", legt Jeanne uit. Kort na de wedstrijden staat hij wel voor de camera van dartsbond PDC. "Dat vind ik heel knap. Hij gaat er heel goed mee om."



Ze is niet geschrokken van het feit dat Van Peer (21) op het podium last kreeg van darteritus, mentale stress die ervoor zorgt dat een speler zijn darts niet op tijd loslaat, of zelfs helemaal niet. "Hij heeft het al een week of zes. Tijdens het ingooien heeft hij er geen last van, zondag gooide hij een negendarter. En bij het ingooien op het podium, kort voor de wedstrijd, is er ook niets aan de hand. Maar zodra de wedstrijd begint, lijkt het wel of er een knop omgaat."



Pot tegen Gary Anderson

Tegen Whitlock won hij de wedstrijd nog wel. Daar keek Jeanne niet van op. "Drie van de vier wedstrijden heeft hij gewonnen van Whitlock." Dat Van Peer er tegen Anderson last van had, is ook niet onlogisch. "Dat is altijd al zijn grote voorbeeld. Misschien dat het dan ook net wat extra druk geeft, omdat hij tegen hem opkijkt."



Ondanks de darteritus kan Van Peer maandagavond nog de volgende ronde van de Grand Slam of Darts bereiken. De winnaar van het duel tussen Van Peer en de Schot Cameron Menzies gaat naar de achtste finale. "En waarom niet? Qua scores zijn ze ongeveer gelijk. We kennen hem niet goed, omdat hij voor de andere bond gooit. Daarom is het lastig inschatten hoe goed hij is."De moeder van de darter hoopt dat het publiek Van Peer steunt tegen Menzies, al krijgt de jongeling er mogelijk minder van mee dan normaal het geval is. "Hij speelt misschien met oordoppen, kijken of dat helpt."De telefoon van Van Peer 'explodeert' de afgelopen dagen. "Hij begrijpt er zelf niets van. Hij is op Twitter van 800 naar 4000 volgers gegaan. Het aantal reacties is overweldigend. Het is wel een steuntje in de rug. Hij krijgt ook veel tips en adviezen van darters. Hopelijk komt daar iets uit dat helpt."Mocht Van Peer de volgende ronde halen, dan wacht in de achtste finale Mensur Suljovic. De Oostenrijker had in het verleden ook last van darteritus, nu is hij de nummer zeven van de wereld. Zondag zat hij aan tafel bij de familie Van Peer tijdens het avondeten. "Als je er vanaf komt, kun je nog hele mooie dingen bereiken. Dat laat hij zien.""Maar ik vind het al knap wat hij nu laat zien. Ik ben sowieso trots op hem, maar dit is heel mooi. Ik wil hem graag helpen, maar hij moet het helemaal zelf doen", aldus moeder Jeanne.