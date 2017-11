Gewapende straatrovers opgepakt in Oerle en Veldhoven na beroving van fietsers

VELDHOVEN - De politie heeft vier jongens opgepakt in Oerle en Veldhoven die worden verdacht van het beroven van twee fietsers. De daders zouden hebben gedreigd met een vuurwapen.

De twee jongens fietsten afgelopen weekend over het fietspad aan de Sondervick in Veldhoven. Plots sprongen er twee jongens uit de bosjes. Ze dreigden met een wapen en een van de twee fietsers moest zijn portemonnee afstaan.

17- en 18-jarige jongens

Dat gebeurde allemaal rond kwart over 11, in de nacht van zaterdag op zondag. De politie kwam meteen ter plaatse. Niet veel later werden de twee verdachten in Oerle gearresteerd. Later volgden er nog twee aanhoudingen in Veldhoven.



Drie 17-jarige jongens en een 18-jarige jongen zijn meegenomen naar het politiebureau.