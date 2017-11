Niet zo slim: Bredanaar voor de vijftiende keer gepakt voor rijden zonder rijbewijs

BREDA - Sommige mensen leren het nooit. Een 32-jarige Bredanaar werd maandagochtend voor de vijftiende keer betrapt op rijden zonder rijbewijs. Hij reed in een gehuurde Renault Clio.

Een agent herkende de bestuurder toen hij op de Oranjeboomstraat reed. De agent herkende de man omdat hij sinds 2008 al veertien keer eerder in een auto reed zonder rijbewijs.



'Hoeren'

Toen de agent hem sommeerde uit zijn auto te stappen, bleef de man zitten. Ook schold hij de agent en zijn collega uit voor 'hoeren'. Toen hij uiteindelijk toch uitstapte en hoorde dat hij was aangehouden gooide hij zijn kont nog meer tegen de krib.



Pas toen de agenten dreigden met pepperspray, werkte hij mee. De man kreeg een proces-verbaal aan zijn broek voor het rijden zonder rijbewijs en belediging.



Omdat hij al zo vaak betrapt is op dezelfde overtreding en omdat hij de agenten beledigde, bekijkt justitie of de man zich binnenkort voor de rechter moet verantwoorden.