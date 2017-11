Prijswinnende natuurdocu krijgt vervolg met Brabants tintje

MOERDIJK - De natuurdocumentaire De Nieuwe Wildernis krijgt een vervolg en speelt zich voor een groot deel af in Brabant. De haven van Moerdijk speelt namelijk een prominente rol in de tweede film.

De havens van Moerdijk en Rotterdam zijn het decor van De Nieuwe Wildernis 2. Bij de havens denken de meeste mensen in eerste instantie vooral aan industrie. De makers willen laten zien welke rol de natuur speelt in de twee havengebieden. Zo blijkt er volgens de documentairemakers nog volop natuur te vinden in de havens van Moerdijk en Rotterdam.



Gouden Kalf en 700.000 bezoekers

De eerste editie van de natuurfilm De Nieuwe Wildernis stamt uit 2013. De docu won een Gouden Kalf voor beste film. Zo’n 700.000 bezoekers zagen de film toen in de bioscoop.

Liefhebbers van de natuurfilm moeten wel nog even geduld hebben; De Nieuwe Wildernis 2 – Wild Port of Europe komt pas in 2020 in de bioscoop.