Wie wordt de Brabander van het Jaar 2017? Jij bepaalt!

EINDHOVEN - De Brabander van het Jaar is iemand die altijd voor anderen klaar staat. Die alles aan de kant zet om een ander te helpen of ingrijpt als iemand in nood is. Wij vroegen wie dat volgens jou zou moeten zijn. We kregen heel veel reacties en daaruit zijn tien kandidaten geselecteerd.

Robbert Roy uit Sint-Michielsgestel

Hij is pas 18 maar nu al een echte held. Hij aarzelde geen moment toen hij zag dat een boerderij in brand stond. Hij rende naar binnen en zorgde ervoor dat vier vrouwen die daar nietsvermoedend zaten te kaarten, veilig buiten kwamen.



Marian van Mierlo uit Den Bosch

Ze is waarschijnlijk de stoerste vrouw van Brabant: Marianne van Mierlo uit Den Bosch. Ondanks haar leeftijd van 77 jaar ging ze al verschillende keren abseilen van hoge gebouwen, om geld in te zamelen voor onderzoek naar spierziekten. In totaal haalde ze zo 15.000 euro op.



Theo Fijneman uit Oosterhout

Theo Fijneman is een begrip in Oosterhout. Hij houdt de hele stad netjes, gewapend met een grijpstok en vuilniszak. Weer of geen weer, iedere dag gaat Theo in zijn scootmobiel op pad en stopt pas als al het zwerfafval is opgeruimd.



Patrick en Miranda Verkoelen uit Helmond

Dit echtpaar runt helemaal zelf en zonder subsidie een voedselbank: Stichting Hart voor Minima. Zes dagen in de week delen ze pakketten uit vol met verse producten. En zo helpen ze meer dan 220 gezinnen.



Nelly en Cees Coolen uit Tilburg

Nelly en Cees zijn onmisbaar voor de bewoners van de Hoffmannflat in Tilburg. Samen runnen zij De Weberhof, een ontmoetingsplek waar de oudere bewoners samen komen. Vijf dagen in de week worden daar allerlei activiteiten georganiseerd zodat niemand eenzaam of alleen is.



Ria Bekkers uit Prinsenbeek

In het centrum van Prinsenbeek staat het Kenia Winkeltje van Ria Bekkers. Alles wat zij in deze kringloopwinkel verdient, stopt ze in onderwijsprojecten in Kenia. Ze heeft al honderden kinderen aan een diploma en aan werk geholpen.



Jan en Toon de Bresser uit Oisterwijk

Deze broers organiseren tandemtochten voor blinden en slechtzienden. Toon begeleidt de mensen op de fiets en Jan rijdt de bezemwagen. En ze halen en brengen alle tandems met een vrachtwagen. Zo bezorgen ze mensen die niet vaak weg kunnen, toch een leuk dagje uit.



Shirley van Overveld uit Steenbergen

Nadat haar dochtertje Ankie overleed aan een hersentumor, richtte Shirley van Overveld Stichting Ankie op. Daarmee zamelt ze op allerlei manieren geld in voor goede doelen die kinderen met kanker steunen. Zo zorgt ze onder meer voor kika-knuffelberen, kanjerkettingen, cadeautjes voor zieke kinderen en een uitzichtkamer in het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie.



Ook mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank moeten verse groenten kunnen eten. Dat vindt Theodoor van Leeuwen uit Boxtel. Daarom heeft hij voedseltuinen opgericht in Den Bosch en Boxtel. Iedere week levert hij verse groenten voor in de voedselbankpakketten. En mensen die geen baan hebben kunnen hier als vrijwilliger weer een werkritme opbouwen.

Ron en Koen van der Made uit Son en Breugel

Vader en zoon aarzelden geen moment toen ze zagen dat twee auto's frontaal op elkaar gebotst waren. Ze haalden de twee zwaargewonde bestuurders eruit. En dat was maar net op tijd, want vlak daarna vloog een van de auto's in brand.



Stemmen

Stemmen op jouw favoriet kan op deze site: www.omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar. De stembus is geopend van donderdag 23 november 18.30 uur tot en met vrijdag 8 december.

Tijdens een feestelijk diner op kasteel Helmond maakt de Commissaris van de Koning bekend wie zich de Brabander van het Jaar 2017 mag noemen. Op eerste kerstdag zie je in een speciaal programma op Omroep Brabant TV wie dat is geworden.

Tijn

Bij het diner in kasteel Helmond zullen ook de ouders van Tijn Kolsteren uit Hapert aanschuiven. Dat is de jongen die tijden Serious Request met nagels lakken heel veel geld ophaalde voor het goede doel, terwijl hij zelf ernstig ziek was. Hij overleed eerder dit jaar op 6-jarige leeftijd. Tijn wordt niet vergeten. Hij zal deze avond, vertegenwoordigd door zijn ouders, worden benoemd tot erebrabander.