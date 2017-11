Deskundige na ernstige ongelukken zebrapaden: variatie zorgt voor onveilige situatie

BREDA - Twee ernstige ongelukken op twee heel verschillende zebrapaden in korte tijd. Zijn de zebrapaden wel veilig genoeg voor voetgangers? Verschillende gemeenten kiezen er zelfs voor zebrapaden weg te halen omdat het schijnveiligheid zou zijn. Jammer, vindt verkeersdeskundige Ruud Hornman. Volgens Hornman zit het probleem vooral in de diversiteit van de Nederlandse oversteekpaden. “Het is een ratjetoe.”

“Er zijn te veel verschillende soorten zebrapaden, steeds op andere plaatsen op de weg. Er worden verschillende of zelfs geen verkeersborden voor gebruikt”, legt Hornman uit. Al die afwisseling zorgt voor verwarring bij de automobilist. “Het is een willekeurige wirwar van mogelijkheden.”



Duidelijkheid

“Als automobilist ben je gebaat bij eenvormigheid van hetzelfde fenomeen. Een zebrapad is een fenomeen.” Volgens Hornman helpt het als de paden overal in het land op dezelfde manier eruit zouden zien. Dat is nu niet het geval.

Ook het zebrapad is onderhevig aan hypes. “Je hebt zebra’s gemaakt van tekst in plaats van witte banden. Je hebt zebrapaden die eigenlijk geen zebra zijn maar kanalisatiestrepen.” Deze strepen staan haaks op de weg en hebben geen enkele juridische betekenis. Je komt als voetganger bedrogen uit als je denkt dat je daar veiligheid kunt verwachten. En er is natuurlijk het steeds vaker voorkomende regenboogzebrapad.



Leuk idee maar wel onveilig

Hornman is niet tegen de filosofie achter de paden. “Het idee is zeker charmant, maar als zebrapad is het niet handig. Het is onduidelijk en onduidelijk betekent minder veilig.” Een oplossing zou zijn om alle zebrapaden in Nederland hetzelfde te maken.

“Alle zebra’s zouden hetzelfde uitgevoerd moeten worden. Bij elk pad hetzelfde blauwe bord, desnoods met een felgele achtergrond. Zo is het herkenbaar voor iedereen”, vertel Hornman. Zou de verkeershufter dan ook beter gaan opletten? “Tegen pure hufterigheid in het verkeer is geen ander kruid gewassen dan handhaven.”