Zwangere vrouw komt met schrik vrij na botsing met stadsbus

GEERTRUIDENBERG - Maandagmiddag is een zwangere vrouw in een Renault Twingo geschept door een stadsbus in Geertruidenberg. De vrouw raakte niet gewond, maar moest wel ter controle naar het ziekenhuis.

De vrouw reed op de Centraleweg toen de bus plots de weg op draaide en haar Renault Twingo schepte. Doordat beiden op relatief lage snelheid reden viel de schade uiteindelijk mee. De vrouw zou geen zichtbare verwondingen hebben opgelopen. Wel moest ze ter controle naar het ziekenhuis.

De buschauffeur zou de zon in zijn ogen hebben gekregen en daardoor de auto van de vrouw niet hebben gezien.