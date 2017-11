Videobeelden van carnavalskraak om dader te vinden

DEN BOSCH - Afgelopen carnaval werd er voor duizenden euro’s uit een Bosch café aan de Torenstraat gestolen. Van deze carnavalskraak zijn videobeelden. De dader is nog steeds niet gepakt. De politie vraagt iedereen daarom nog eens te graven in zijn geheugen om zo meer sporen te vinden die naar de dief leiden.

In Bureau Brabant toonde de politie maandagavond de videobeelden waarop te zien is hoe de dief op carnavalsmaandag 27 februari te werk gaat. De jonge man in jogging outfit - geen carnavalskleren - bekijkt eerst of er nog volk is in de kroeg. Als het stil is, slaat hij toe in de Torenstraat, vlakbij de Parade.



Zo binnen

Met een ijzeren staaf en een schroevendraaier is hij binnen een minuut in de zaak. Niet veel later komt hij naar buiten met een zware kluis voor zijn buik. De man laat de kluis op de hoek van de straat achter omdat hij zo zwaar is. Even later komt hij terug met een fiets met voorop een fietsmand. Daar gaat de kluis in en weg is de man.



Opmerkelijk is dat dezelfde jongeman in de vroege ochtend terugkeert en opnieuw het café ingaat. Hij stapt met gevulde rugzak niet veel later de kroeg weer uit.De politie wil weten of u de man herkent of herinnert. Ook wil de politie weten of u misschien iemand kent die opvallend veel geld uitgaf na carnavalsmaandag. Als u tips heeft, kunt u bellen naar de politie of anoniem via ‘meld misdaad anoniem’