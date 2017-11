Jongens van 9 en 15 jaar overvallen, zoektocht naar overvallers nog steeds gaande

Jonge overvallers beroven leeftijdsgenoten in huis. (Foto; Bureau Brabant)

BERGEN OP ZOOM - De jongeren die in september een woningoverval pleegden in Bergen op Zoom zijn nog niet gevonden. De politie vraagt daarom maandagavond in Bureau Brabant nog eens aandacht voor deze zaak.

Op vrijdag 15 september werden twee broers van 9 en 15 jaar in hun eigen woning overvallen. De daders zijn waarschijnlijk niet veel ouder en worden 15 tot 16 jaar geschat.



Alleen thuis

Tijdens de overval waren de broertjes alleen thuis. De oudste deed de voordeur open toen de bel ging. Hij werd direct gegrepen en naar de woonkamer geleid. Daar werd door een tweede jonge overvaller het kleine broertje in bedwang gehouden.