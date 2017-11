Arrestatie na ongeluk op Altenaweg in Waalwijk

WAALWIJK - Op de Altenaweg in Waalwijk zijn maandagmiddag rond vijf uur twee auto's op elkaar gebotst. Volgens getuigen reed één van de wagens erg hard al slingerend over de weg. De bestuurder van die wagen is aangehouden.

De vrouw die in de andere auto zat is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig gewond ze is.



Alcohol

De veroorzaker van het ongeluk heeft mogelijk teveel alcohol gedronken. Hij is meegenomen naar het politiebureau.