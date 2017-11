Prins Jess d'n Urste blijft nuchter: 'Ik drink mijn cola net zo snel als anderen hun bier'

VEGHEL - Wie denkt dat carnaval onlosmakelijk met bier is verbonden, heeft eigenlijk wel gelijk. Behalve als die naar de nieuwe prins carnaval van De Kuussegatters in Veghel kijkt. Jess d'n Urste - beter bekend als Jess Willemsen - is namelijk geheelonthouder. "Ik ben de eerste prins in de historie van de vereniging die niet drinkt."

Het heeft niks te maken met principes of zijn gezondheid waardoor Willemsen alcohol links laat liggen. Hij heeft er simpelweg geen behoefte aan. Dus wat als zijn Raad van Elf allemaal met een biertje in de hand staat? Dan drinkt Willemsen cola. "Het liefst Cola Zero of Pepsi. Cola Light vind ik minder lekker."



IJshockey

Willemsen heeft nooit veel alcohol gedronken. Hij speelde op hoog niveau bij ijshockeyvereniging Kemphanen in Eindhoven, trainde vijf keer per week. "Alcohol paste daar niet echt bij."



Na zijn ijshockeycarrière, probeerde hij het toch even. Een paar keer wat mixdrankjes. "Mijn vrienden zeiden dat ze het leuk vonden om me dronken te zien. Maar ik vond het te duur. En als ik dronk, mocht de bob niet drinken. Die had geen leuke avond. Dus toen zei ik maar tegen mijn vrienden: 'Geef mij maar gewoon fris'."



Net zo snel

Dus nu wordt Willemsen de prins met een cola in zijn handen. Een probleem vindt hij het niet als anderen wel drinken. "Ik drink mijn cola net zo snel als anderen hun bier en heb net zoveel plezier. En als iedereen dronken is, lul ik gewoon mee. Veel mensen snappen het niet. Maar echt, ik heb geen alcohol nodig."