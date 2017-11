Wonen in een oude radiofabriek: 'Het is hier heerlijk'

EINDHOVEN - Nergens in Nederland wonen meer mensen in een oude fabriek of kantoorgebouw als in Eindhoven. Koploper is Strijp-S. Wat vroeger de 'verboden stad' van Philips was, is nu een verzamelplek van hippe lofts en appartementen.

Jeroen Visser woont sinds vier jaar in complex Gerard. Een oude Philips-radiofabriek die is omgebouwd in Lofts, waar mensen in één grote ruimte wonen.



Oude radio's

"Ja het is heel apart, op een plek te wonen waar die oude radio's zijn gemaakt", zegt Jeroen. Dat het één grote ruimte is, maakt hem niets uit. "Vroeger hadden wij een huis met zes slaapkamers waar wij elkaar moesten zoeken, dit is heerlijk."



Niet doornee

Wat Jeroen ook geweldig vindt aan zijn loft is dat het niet doorsnee is: "Ik had altijd al een hekel aan systeemplafonds, ik vind die ruwe betonnen plafonds hier prachtig."



"Dat het zo bijzonder is, realiseer je je als mensen op bezoek komen. Ik vind het hier gewaagd en avontuurlijk", zegt Jeroen, die nooit meer weg wil uit zijn loft in de voormalige radiofabriek.