Voorbijgangers vinden gewonde vrouw langs weg, traumahelikopter opgeroepen

LIEROP - Een vrouw is bij de Gebergte in Lierop gewond langs de weg gevonden. Ze heeft vermoedelijk een ongeluk gehad met haar scooter. Ze is naar het ziekenhuis gebracht met een traumahelikopter.

Voorbijgangers zagen de scooter van de vrouw liggen, waarna ze werd ontdekt. Ze lag zo’n twee meter van de weg in een akker.

Hoe ernstig de verwondingen van de vrouw zijn, is niet bekend. Ook is onduidelijk wat er precies gebeurd is.