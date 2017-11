NU LIVE: protestmars 150 stakende Unox-medewerkers in Oss

OSS - Ongeveer 150 medewerkers van Unox lopen dinsdagochtend rond tien uur mee in een stakingsmars van de fabriek naar het centrum in Oss. Daar zal onder meer Jan Marijnissen, oud-SP voorman en oud-medewerker van Unox, de stakers toespreken. De mars is hier live te volgen.

De Unox-medewerkers strijden voor zekerheid over hun baan en behoud van hun koopkracht en hun pensioenregeling. De medewerkers staken voor de vijfde keer in korte tijd.De FNV wil harde garanties van Unilever over pensioen en werkgelegenheid en betere afspraken over een aantal andere arbeidsvoorwaarden die Unilever en Zwanenberg willen versoberen. Bij de Unox-fabriek in Oss werken zo’n 300 medewerkers.Bij de vorige staking had Hema al moeite om aan genoeg rookworsten te komen. De verwachting is dat supermarkten ook lege schappen rookworst zullen krijgen.