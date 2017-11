Minister eist snel stappen van bedrijven na grootschalige mestfraude

EINDHOVEN - Binnen vier weken moeten de mestbedrijven met voorstellen komen om de mestfraude te voorkomen. Dat is de uitkomst van gesprekken die minister Carola Schouten maandagavond voerde met vertegenwoordigers van de mestindustrie. Schouten was furieus nadat zaterdag bleek dat er op grote schaal wordt gefraudeerd.

Volgens NRC Handelsblad wordt er op grote schaal gesjoemeld met laadgegevens van vrachtwagens, omzeilen chauffeurs gps-controles en worden administratie en laboratoriummonsters vervalst. Met name in de Peel is een hecht netwerk ontstaan waarin alle partijen nauw samenwerken. Daar komt bij dat het toezicht schromelijk tekort schiet.



Minister Carola Schouten reageerde dit weekend furieus. Ze wilde 'snel tekst en uitleg'. Die uitleg kwam maandagavond. Ze sprak met vertegenwoordigers van ZLTO, POV (Unie van Varkensboeren) en branchevereniging Cumela. De vertegenwoordigers zeggen ideeën te hebben, maar willen hier nog niks over zeggen voor de microfoon.



'Stevig gesprek'

Volgens Schouten was het een 'stevig gesprek'. De sector moet vooral naar zichzelf kijken, vindt ze. ,,De mestregels zijn er niet voor niets. Als er regels of wetten worden overtreden - waar dan ook - ligt de schuld bij de fraudeur of de crimineel. Naar de toezichthouder of de politie te wijzen is echt te makkelijk."



Of één van die maatregelen het instellen van boetes is, hoopt Iwan Gijsbers, directeur van ROBA laboratorium in Deurne niet. Eerder liet hij aan Omroep Brabant weten dat een boete de mestfraufeurs er niet van zal weerhouden om de branche te verzieken. "Het is net zoals iemand die door rood rijdt in het verkeer. Hij betaalt de boete, maar daarmee is de kans op herhaling niet uitgesloten."