Zieke burgemeester Best wordt vervangen door waarnemer

BEST - Best krijgt een waarnemend burgemeester. Dit besluit heeft commissaris van de Koning Wim van de Donk maandag bekendgemaakt. Het besluit is genomen omdat de huidige burgervader, PvdA'er Anton van Aert, te ziek zou zijn om zijn werk te kunnen uitvoeren.

Van Aert zit sinds eind augustus ziek thuis. Het is niet duidelijk hoe lang de waarnemend burgemeester de taken van Van Aert zal overnemen.



Ophef

Van Aert kwam onlangs nog in de publiciteit nadat er ophef was over zijn woonplaats. In juni werd bekend dat hij zijn koophuis in Boxtel niet wilde opgeven en zich vanwege zijn hypotheekrenteaftrek ook niet in Best wilde inschrijven. Dat kwam hem op forse kritiek te staan. Vlak voor zijn ziekmelding liet Van Aert daarom al weten niet voor een tweede termijn te zullen gaan.



Toch heeft deze affaire niks te maken met de tijdelijke vervanger, zegt de woordvoerder van de commissaris: "Als Van Aert weer aan het werk kan, maakt hij gewoon zijn termijn af." Het is nog niet duidelijk wie Van Aert gaat vervangen.



LEES OOK: Burgemeester Best wil niet in Best wonen en stopt er dus mee