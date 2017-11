Darteritus deert Berry van Peer niet, door op Grand Slam

WOLVERHAMPTON - Ondanks de darteritus is het Berry van Peer toch gelukt maandagavond de volgende ronde van de Grand Slam of Darts bereiken. Hij behoort tot de laatste 16 op het prestitieuze toernooi in Wolverhampton.

Van Peer wist te winnen van de Schot Cameron Menzies en mag door naar de achtste finale. Een mooie prestatie, zeker gezien het feit dat de darter uit Sprundel te kampen heeft met darteritus.



Suljovic is next

In de achtste finale zal Van Peer Mensur Suljovic treffen. Een feitje dat hem misschien hoop geeft: de Oostenrijker had in het verleden ook last van darteritus, maar nu is hij de nummer zeven van de wereld.