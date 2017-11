Tilburg heeft een eigen carnavalssnack: de Kruiket

TILBURG - Den Bosch heeft de Bossche Bol, maar Tilburg heeft nu ook zijn eigen snack: de Kruiket. Een rundvleeskroket in de carnavalskleuren van de Kruikenstad: groen-oranje.

“De Kruiket is een idee dat al twintig jaar rondging bij Tilburgse ondernemers, maar niemand durfde het tot nu toe aan”, zegt kroketpionier en mede-eigenaar van De Jong Snacks, Koen de Jong. Samen met zijn broer besloot hij dat zij de stap wel aandurfden. “We zijn echte Tilburgers en wilden iets met carnaval. Toen we hoorden over de Kruiket zeiden we meteen: dit gaan we doen."



Geperfectioneerd

De eerste poging van de Kruiket werd afgelopen februari al uitgeprobeerd op de prins carnaval en zijn gevolg. Koen: “Toen waren de kleuren nog niet helemaal goed na het frituren. Nu hebben we dat geperfectioneerd."

Hoewel het wat ongewone kleuren zijn voor een kroket, proef je nauwelijks verschil, verzekert Koen: “Het paneermeel is gemaakt met natuurlijke kleurstof van spinazie en paprika. Als je heel kritisch proeft, dan proef je misschien een heel klein verschil.” Maar met een biertje op is het gewoon een rundvleeskroket zoals elke andere.



Bamikruik?

Het is nu de vraag hoe lang we moeten wachten op de Bamikruik of een Kruikadel. De Jong: "We sluiten niks uit, maar we gaan eerst maar eens kijken hoe het met de kruiket gaat." Wel zijn er naast de Kruiket al Kruikenballen.