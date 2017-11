Frank Lammers steekt stakers bij Unilever hart onder de riem: 'Houd je poot stijf'

OSS - De medewerkers van Unilever die maandag en dinsdag staken, krijgen steun uit onverwachte hoek. Acteur Frank Lammers die onder meer in de film Bende van Oss speelde, steekt de stakers een hart onder de riem in een filmpje op Facebook. "Wees dapper, dan ga ik ervan uit dat het goed komt."

De medewerkers strijden voor zekerheid over hun baan en behoud van koopkracht en pensioenregeling. Vakbond FNV verwacht dat dinsdagmorgen zeker 150 medewerkers meelopen in een stakingsmars van de fabriek naar het centrum in Oss. Het is de vijfde keer dat de medewerkers staken.



'Laat je niet kisten'

Hun zegen krijgen ze in ieder geval van Frank Lammers. "Laat je eigen niet kisten door het groot kapitaal en de mensen die nóg meer willen verdienen", vertelt hij in het filmpje. "Dat gaat allemaal ten koste van jullie pensioen. Houd je poot stijf."



En als het niet goed komt, komt hij in actie, zo belooft hij. "Dan sturen we de Bende van Oss erop af. Laat ze maar komen, potverdomme."