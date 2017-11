Fel bekritiseerde Thebe stopt gesprekken met FNV: 'Vakbond schept vooral onrust'

EINDHOVEN - Zorgorganisatie Thebe stopt de gesprekken met vakbond FNV. Er zou geen bereidheid zou zijn om de werkdruk van medewerkers op een goede manier aan te pakken. Dat laat de zorgorganisatie weten. Volgens Thebe schept de FNV vooral onrust en komt de vakbond niet met oplossingen. FNV-bestuurder Bernard Koekoek is verbaasd. "Mijn mond valt hiervan open."

Thebe haalt in een persbericht hard uit naar de vakbond. Die zou een verkeerd beeld creëren. 'Alsof in de hele organisatie voortdurend fouten worden gemaakt', zegt de zorginstelling. 'Dat is zelfs schadelijk. Het doet geen recht aan al onze medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor de zorg en het creëert onrust voor onze bewoners en cliënten.'



De zorginstelling heeft deze beslissing genomen na mislukte gesprekken op maandagavond. De Centrale Cliëntenraad van Thebe dreigt naar de rechter te stappen als de FNV zich niet houdt aan de privacy van bewoners en medewerkers.



'Mond valt open van verbazing'

FNV-bestuurder Bernard Koekoek had juist een heel andere indruk van de gesprekken met Thebe. "Ze hebben een heel andere conclusie getrokken dan ik. Ik dacht dat we nog in gesprek waren." Wel ziet hij dat het overleg niet vlekkeloos verliep. "Thebe wilde het vooral hebben over wat de rol van de FNV was, in plaats over de problemen te praten."



De vakbond meent dat er grove misstanden zijn bij Thebe. Volgens de bond komt het voor dat bewoners dagen in hun eigen ontlasting liggen omdat bedden niet worden verschoond. Ook zouden collega's vaak weken achter elkaar zes dagen moeten werken omdat er niet genoeg mensen zijn. De FNV heeft een zwartboek gemaakt.