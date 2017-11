Gewapende man probeert huis binnen te dringen, worsteling met bewoner

HELMOND - Een nog onbekende man heeft in de nacht van maandag op dinsdag geprobeerd een huis in Helmond binnen te dringen. De dader dreigde met een vuurwapen.

Zo rond kwart voor één belde de man aan bij een huis aan de Burgemeester van Houtlaan in Helmond. De bewoner van het huis deed open en zag de onbekende man met een vuurwapen in z’n hand voor de deur staan. Vervolgens ontstond een worsteling.



Voor de dader werd het op dat moment te heet onder de voeten. Hij sloeg op de vlucht. Waar hij precies naar toe is gerend, is niet duidelijk. De bewoner bleef ongedeerd.

Onverzorgde dief

Volgens de politie gaat het om een licht getinte man van ongeveer 45 jaar oud. De overvaller heeft halflang zwart haar en zag er onverzorgd uit. Hij droeg een jas met bontkraag en legerpet. Mensen die meer hebben gezien, mogen zich melden bij de politie.