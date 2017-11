Nikki (55) uit Breda solliciteert zich suf maar tevergeefs

BREDA - Ze solliciteert zich suf, de 55-jarige Nikki van Vliet. De Bredase kan zich dan ook vinden in de petitie, die dinsdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Hierin wordt gepleit voor een basisinkomen voor 55-plussers, die in de bijstand zitten. Ook zou er een eind moeten komen aan de sollicitatieplicht.

De petitie is opgezet door het televisieprogramma Radar en is door honderdduizenden Nederlanders ondertekend. Ook Nikki tekende de petitie.



'Beetje misgelopen'

Haar ellende begon een jaar of drie geleden. “Ik had acht jaar bij de Etos gewerkt. Dat ging ook heel goed. Vervolgens besloot ik met mijn vriend naar Spanje te verhuizen en daar is het een beetje misgelopen. Na een jaar ben ik alweer teruggekeerd, maar toen kon ik geen werk vinden. Ik zit nu drie jaar in de bijstand en solliciteer me suf.”



“Er komt niks uit, helaas. Of je krijgt geen antwoord of je krijgt te horen dat na lang beraad is besloten een andere kandidaat te nemen. Of je hebt gewoon te weinig werkervaring. Tsja. Hoe dat kan? Who knows? Ik snap het in ieder geval niet."



'Heel frustrerend'

"Je voelt je echt afgewezen. Letterlijk en figuurlijk. Ik ben van mezelf best positief. Hup, de volgende brief, denk ik dan. Maar soms heb ook ik er een hard hoofd in. Komt er ooit een eind aan? Heel frustrerend allemaal.”



Maar er gloort hoop. Tenminste, wanneer ook de Tweede Kamer de petitie ziet zitten. Van Vliet: “Dat zou voor mij een uitkomst zijn. Dan kan ik in mijn eigen tijd solliciteren, wanneer het mij uitkomt.” Aan haar goede wil ligt het niet. “Ik wil dolgraag werken, maar soms heb ik even geen zin om na weer een afwijzing toch te moeten solliciteren. Het plan dat dinsdag in Den Haag wordt gepresenteerd, zou me juist nog meer motiveren.”