Autobus gekanteld op A58, deel van de weg is afgesloten.

EINDHOVEN - Op de A58 is dinsdagochtend een autobus gekanteld. Een deel van de snelweg is mogelijk afgesloten.

Het ongeluk gebeurde op de verbindingsweg A58 vanuit Tilburg in de richting van Den Bosch, net voor het knooppunt Batadorp. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet bekend.



Door het gekantelde busje is (een deel van) de weg mogelijk afgesloten. Het is niet duidelijk hoe het met de inzittenden van het voertuig gaat.