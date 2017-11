Mysterieuze verdwijning Bobkat bij Nettorama Oosterhout: 'Lieve vriend kom alsjeblieft snel terug''

OOSTERHOUT - Wie weet waar Bobkat is? De beroemde kater, die dagelijks bij de ingang ligt van supermarkt Nettorama in Oosterhout, is al zo'n drie dagen vermist. Fans van het diertje maken zich enorme zorgen en hebben op social media een oproep geplaatst om naar Bobkat uit te kijken.

De ruim tien jaar oude kater steelt al jaren de harten van bezoekers van de winkel aan de Patrijslaan. Bobkat woont in de buurt en maakt normaal gesproken elke dag om acht uur een wandelingetje naar de supermarkt. Daar neemt hij zijn intrek in een knus ingerichte bananendoos.



Eigen Facebookpagina

De hoge aaibaarheidsfactor van het diertje leverde hem zelfs een eigen facebookpagina op. Bijna dertienhonderd mensen volgen de kittige avonturen van Bobkat. Maar nu wordt er op sociale media alarm geslagen om zijn mysterieuze verdwijning.



Een kassière van Nettorama lijkt de laatste die Bobkat heeft gezien. "Afgelopen zaterdag rond tien over acht heb ik hem na het sluiten van de winkel nog een knuffel gegeven. Ik heb gezegd dat hij naar huis moest gaan, omdat de winkel gesloten was", vertelt ze op Facebook.Is hij overleden? Door iemand meegenomen? Vindt ie het te slecht weer of is hij weggelopen? Bobkat-fans zijn ongerust en speculeren er flink op los. Omdat ook zijn 'mandje' verdwenen is, maakt het de vermissing extra vreemd."Acht prul, afgelopen vrijdag heb ik je nog geaaid", herinnert een bezoeker van de supermarkt zich nog. "Dit mag niet gebeuren. Ik zal mijn oren en ogen openhouden", zegt iemand die hoopt de kat snel weer in de armen te kunnen sluiten.Het opsporingsbericht op Facebook is op dinsdagochtend als 135 keer gedeeld. Ook Omroep Brabant sloot Bobkat vorig jaar in het hart en maakte een reportage over het bijzondere diertje: We hopen dat je snel terecht bent vriend!