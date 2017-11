De ruimtereis die Rowin kocht voor 73.333 euro gaat niet door, geld is hij kwijt

HELMOND - Rowin Hellings uit Helmond kocht in 2012 - hij was toen 18 jaar oud - een ticket voor een ruimtereis. Daar betaalde hij 73.333 euro voor. Maar nu blijkt dat hij dat geld kwijt is. Ruimtereisbedrijf Xcor Aerospace die de vliegreis zou regelen, is failliet. “Ja, jammer.”

“Ik kan wel gaan zitten huilen maar daar heb ik alleen mezelf mee. Dus dat doe ik niet”, vertelt Rowin Hellings tegen Omroep Brabant. Als er één ding opvalt aan de Helmonder is het wel dat hij vrij nuchter omgaat met het gegeven dat hij kan fluiten naar zijn geld.



“Ach, het gaat wel prima. De ruimte is er nog steeds. Dus ik zou er nog steeds naar toe kunnen. Ik ben niet bang dat ik mijn droom kwijt ben.”



Ruimtereis kopen

Bij de Media Markt in Eindhoven kocht Hellings in 2012 het ruimtereisticket voor 73.333 euro. Vorige week ging het bedrijf dat de ruimtereis zou organiseren dus failliet.



“Voor zover ik weet, is dat nu helemaal klaar. Ze zijn helemaal opgedoekt”, zegt Rowin. “Maar ik heb geen zin in juridisch touwtrekken. Dat is de moeite niet waard.”

Wel mooie ervaring

De ruimtereis gaat niet door maar Rowin heeft mooie ervaringen overgehouden aan het kopen van het ticket. “Ik ben een keertje naar Zwitserland geweest. Daar kreeg ik een horloge die Xcor heeft gemaakt."



"Ik ben een paar keer op kerstfeestjes geweest en ik ben naar Amerika gevlogen op de fabriek te bekijken, waar ze de raket aan het bouwen waren.”



Al met al gelooft Rowin er heilig in dat de ruimtereis die hij nu niet krijgt er wel nog een keertje gaat komen. “Ik maak me geen zorgen dat de markt van de ruimtevaart uiteindelijk wel fatsoenlijk op gang komt. Dat gaat er heus wel komen, ook al is Xcor er nu niet gekomen.”

“Het is nu gewoon even afwachten. Er zijn nog steeds een paar bedrijven die bezig zijn met ruimtetoerisme. Maar er is nog steeds niemand die daadwerkelijk aan het vliegen is.”